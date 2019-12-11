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11.12.19 09:43
Жираф погиб после падения в красноярском зоопарке "Роев Ручей"
"Жираф скончался утром. Судя по записям с камер видеонаблюдения в вольере, он неудачно подвернул ногу и всей тяжестью тела упал на нее. У него был болевой шок, специалисты пытались обезболить. Но жирафы - очень нежные животные, и в природе если у них с ногами что-то случается, то они гибнут", - рассказал сотрудник зоопарка.
Директор "Роева ручья" Андрей Горбань сообщил на своей странице в соцсетях, что всю ночь специалисты пытались помочь животному.
"Трудно подобрать слова, когда уходит твой питомец. Сегодня мы потеряли Байтерека, главу семьи наших африканских жирафов. Почти всю ночь ветеринарные врачи и зоологи парка "Роев ручей" пытались облегчить страдания нашего друга. В 7:46 Байтерека не стало", - написал Горбань.
17-летний Байтерек был единственным самцом африканского жирафа в парке. Он был приобретен в зоопарке Алма-Аты (Казахстан). Сейчас в "Роевом ручье" остались две самки жирафов.
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