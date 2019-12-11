Более 2 тыс. пассажирских вагонов РЖД утилизируют к 2023 году

11.12.19 10:06

© РИА Новости. Евгений Одиноков

11 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) заключило три договора с ООО "ТрансЛом" на выполнение работ по "разделке" более 2 тыс. вагонов, исключенных из инвентарного парка филиалов, следует из материалов "СПАРК-Маркетинг".

Сумма контрактов составляет порядка 110 млн рублей. Договорами предусмотрено, что подрядчик выполнит работы в срок до 31 декабря 2022 года.

В частности, "ТрансЛому" предстоит утилизировать 947 пассажирских вагонов Северо-Западного, Московского, Горьковского, Северного и Северо-Кавказского филиалов ФПК, 777 вагонов Приволжского, Куйбышевского, Уральского, Западно-Сибирского филиалов, а также 295 вагонов Енисейского, Восточно-Сибирского и Забайкальского филиалов.

Местом поставки подвижного состава указан Алтайский край.

Подробности договорных отношений не раскрываются.

"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.