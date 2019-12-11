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11.12.19 10:06
Более 2 тыс. пассажирских вагонов РЖД утилизируют к 2023 году
Сумма контрактов составляет порядка 110 млн рублей. Договорами предусмотрено, что подрядчик выполнит работы в срок до 31 декабря 2022 года.
В частности, "ТрансЛому" предстоит утилизировать 947 пассажирских вагонов Северо-Западного, Московского, Горьковского, Северного и Северо-Кавказского филиалов ФПК, 777 вагонов Приволжского, Куйбышевского, Уральского, Западно-Сибирского филиалов, а также 295 вагонов Енисейского, Восточно-Сибирского и Забайкальского филиалов.
Местом поставки подвижного состава указан Алтайский край.
Подробности договорных отношений не раскрываются.
"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.
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