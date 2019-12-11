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11.12.19 10:24
Выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер запрещен в Псковской области
Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о введении ограничительных мероприятий. Согласно распоряжению запрет вводится на основании положения о комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также данных ледовой разведки на озерах.
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных объектах руководство Печорского, Псковского и Гдовского районов организует работу оперативных групп по контролю за соблюдением запрета, а также будет проводить информирование населения в местах традиционного массового выхода на лед водоемов.
УМВД вместе с управлением МЧС региона организуют дежурства на временных постах, чтобы не допустить выхода граждан на ледяной покров водоемов. Спасателям рекомендовано обеспечить готовность подразделений для проведения спасательных работ.
За нарушение запрета выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер предусмотрена административная ответственность.
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