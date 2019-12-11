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11.12.19 15:41

Курганский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

© РИА Новости. Александр Гальперин
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Курганской области Вадим Шумков подписал распоряжение о переносе рабочего дня, 31 декабря, на субботу, 28 декабря, сообщает в среду пресс-служба главы региона.

"Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, предприятиям, учреждениям и иным организациям рекомендовано перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря", - говорится в распоряжении.

Ранее Шумков в своем инстаграме запустил голосование о том, нужно ли делать 31 декабря выходным днем. Большинство участников онлайн-опроса проголосовали за то, чтобы последний день декабря был выходным.

Ранее губернаторы Псковской, Кировской, Ленинградской областей, Ставропольского края, а также главы Крыма, Карачаево-Черкесии объявили этот день выходным.

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