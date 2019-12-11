Прощание с Лужковым пройдет в четверг в храме Христа Спасителя

11.12.19 11:21

© РИА Новости. Евгений Одиноков

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Церемония отпевания и прощания с Юрием Лужковым состоится в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе экс-градоначальника в среду.

"Храм будет открыт для желающих проститься с 07:00, прощание продлится до 14:00", - сказал собеседник агентства.

По его информации, отпевание начнется в 11:00, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"После церемонии Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве", - добавили в пресс-службе.

Бывший мэр Москвы Лужков, руководивший городом более 18 лет, скончался в мюнхенской клинике во вторник после кардиохирургической операции на 84-м году жизни.