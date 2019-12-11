Памфилова: выборы в Мосгордуму были не причиной, а поводом для протестов

11.12.19 11:45

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Центризбирком РФ подвел окончательные итоги выборов в Мосгордуму, прошедших 8 сентября, глава комиссии Элла Памфилова резюмировала, что причиной протестов, проходивших в Москве на фоне отказа в регистрации кандидатов, были отнюдь не сами выборы.

"В этом году ситуация с выборами отличилась. Параллельно с выборами прошли серьезные протесты. Были ли именно выборы в Мосгордуму причиной протестов? Позвольте с этим не согласиться. Я глубоко убеждена, и та информация из разных источников, которая нам поступала, позволяет сделать вывод, что выборы были не прочной, а поводом протестов", - сказала Памфилова на заседании в среду.

По ее словам, причины протестов - "более глубокие и широкие" и не связаны "с выборами и их организаторами". "Не было бы выборов, нашли бы другой повод. Задача была выводить людей по нарастающей, сделать протест перманентным. Дело не только в том, что на акциях были далеко не все москвичи, далекие от московских выборов. Дело и не в том, что все выходившие знали не всех кандидатов, многие знали только 3-4 человек", - отметила глава ЦИК.

Глава МГИК Валентин Горбунов на заседании комиссии не присутствовал. Памфилова сообщила, что он болен, поэтому вопросы по председателю комиссии "сегодня не уместны", подчеркнула она.

Летом Памфилова обещала, что ЦИК даст оценку не только проведению кампании, но и работе Горбунова. Она не исключала, что комиссия может вынести председателю вотум недоверия.

Как сообщалось, на этапе выдвижения в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы было отказано нескольким группам оппозиционных политиков. У всех у них были по разным причинам забракованы собранные в их поддержку подписи. Отказ в регистрации спровоцировал в столице многочисленные санкционированные и несанкционированные протесты, однако большая часть кандидатов зарегистрирована так и не была. Задержания на митингах вылились в "московское дело".

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). Несколько человек уже получили реальные и условные сроки.