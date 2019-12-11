Долго лежали: медиков на Сахалине уволили из-за просроченных лекарств
  
Для всей страны: Путин пообещал подумать о выходном 31 декабря
   
На особых условиях: первые три семьи получили ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
11.12.19 11:45

Памфилова: выборы в Мосгордуму были не причиной, а поводом для протестов

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Центризбирком РФ подвел окончательные итоги выборов в Мосгордуму, прошедших 8 сентября, глава комиссии Элла Памфилова резюмировала, что причиной протестов, проходивших в Москве на фоне отказа в регистрации кандидатов, были отнюдь не сами выборы.

"В этом году ситуация с выборами отличилась. Параллельно с выборами прошли серьезные протесты. Были ли именно выборы в Мосгордуму причиной протестов? Позвольте с этим не согласиться. Я глубоко убеждена, и та информация из разных источников, которая нам поступала, позволяет сделать вывод, что выборы были не прочной, а поводом протестов", - сказала Памфилова на заседании в среду.

По ее словам, причины протестов - "более глубокие и широкие" и не связаны "с выборами и их организаторами". "Не было бы выборов, нашли бы другой повод. Задача была выводить людей по нарастающей, сделать протест перманентным. Дело не только в том, что на акциях были далеко не все москвичи, далекие от московских выборов. Дело и не в том, что все выходившие знали не всех кандидатов, многие знали только 3-4 человек", - отметила глава ЦИК.

Глава МГИК Валентин Горбунов на заседании комиссии не присутствовал. Памфилова сообщила, что он болен, поэтому вопросы по председателю комиссии "сегодня не уместны", подчеркнула она.

Летом Памфилова обещала, что ЦИК даст оценку не только проведению кампании, но и работе Горбунова. Она не исключала, что комиссия может вынести председателю вотум недоверия.

Как сообщалось, на этапе выдвижения в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы было отказано нескольким группам оппозиционных политиков. У всех у них были по разным причинам забракованы собранные в их поддержку подписи. Отказ в регистрации спровоцировал в столице многочисленные санкционированные и несанкционированные протесты, однако большая часть кандидатов зарегистрирована так и не была. Задержания на митингах вылились в "московское дело".

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). Несколько человек уже получили реальные и условные сроки.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.12.19 14:15
Более 8,4 тыс заявок получил Фонд президентских грантов
.
  11.12.19 12:33
Реконструкция развязки МКАД-Волоколамка завершится к 2022 году
.
  11.12.19 12:21
Сбербанк профинансирует строительство района на месте Тушинского аэродрома
.
  11.12.19 11:21
Прощание с Лужковым пройдет в четверг в храме Христа Спасителя
.
  11.12.19 08:42
Более 120 тыс. человек было эвакуировано в Москве во вторник из-за сигналов о "минировании"
.
  11.12.19 08:27
Облачная погода с высокой влажностью ожидается в Москве в среду
.
  10.12.19 15:56
Мосгорсуд еще раз проверит законность ареста ценных бумаг Абызова
.
  10.12.19 15:29
Ярмарки из городов Европы пройдут в рамках "Путешествия в Рождество"
.
  10.12.19 15:10
Новая ежемесячная выплата "детям войны" установлена в Москве с 1 января 2020г
.
  10.12.19 15:07
Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket