Более 230 млн руб. выплатили в Подмосковье на покупку школьной формы для многодетных

11.12.19 12:02

© РИА Новости. Илья Питалев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Родители более 75 тысяч подмосковных школьников оформили выплаты для многодетных семей на покупку школьной формы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

"В 2019 году в Подмосковье выплату на школьную форму оформили более 75 тысяч детей из многодетных семей, на общую сумму свыше 230 млн руб.", - цитирует министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую пресс-служба.

Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей. Для получения выплаты многодетные родители представляют справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе.

В подмосковных многодетных семьях воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, раз в год.