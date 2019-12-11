РЖД в 2020г приступят к проектированию ВСМ Москва-Петербург

11.12.19 12:08

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 декабря. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) не видит резерва для дальнейшего роста перевозок пассажиров высокоскоростными поездами "Сапсан", в 2020 году приступают к проектированию высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.

"Резервы для дальнейшего наращивания перевозок пассажиров поездами "Сапсан" на существующем направлении (Москва - Петербург - ИФ) практически исчерпаны. И мы с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обратились к президенту РФ Владимиру Путину и получили поддержку нашего предложения о начале проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. И в 2020 году приступаем к этой работе", - сказал глава РЖД Олег Белозеров на итоговом заседании правления компании в среду.

Белозеров напомнил, что в этом году исполняется 10 лет скоростным перевозкам поездами "Сапсан". По его словам, использование вместимости поездов на маршруте с учетом посадки и высадки пассажиров на промежуточных станциях сегодня составляет свыше 110%.

"Компания делает все для того, чтобы уровень сервиса в этом сегменте был неизменно высшим. Этому будут способствовать обновленная система обслуживания и новый комфортный интерьер (поездов "Сапсан" - ИФ), которые разработаны в соответствии с пожеланиями клиентов", - отметил глава РЖД.