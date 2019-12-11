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11.12.19 12:21
Сбербанк профинансирует строительство района на месте Тушинского аэродрома
"Сбербанк профинансирует строительство первых очередей района, включая школу и детское дошкольное учреждение, общей площадью 231 тыс. кв. м.", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что новый жилой район возведут в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома площадью 65 га. Всего на этой территории планируется возвести здания общей площадью 1 млн кв. м, также будут благоустроены общественные пространства и обустроен парк на набережной Москвы-реки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте бывшего Тушинского аэропорта формируется один из самых крупных в городе бизнес-парков вместе с жилой застройкой. Строительство позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест.
Гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов отмечал, что было принято решение разместить в бизнес-парке 55 организаций, управляемых корпорацией, а также дочерние компании. По его словам, на площадях бизнес-парка будут работать более 12 тыс. сотрудников, в офисы планируется переехать к концу 2021 года.
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