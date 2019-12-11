Реконструкция развязки МКАД-Волоколамка завершится к 2022 году

11.12.19 12:33

Фото со страницы Марата Хуснуллина в соцсети

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Завершить работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАДа и Волоколамского шоссе планируется до конца 2021 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"Осмотрел строительство развязки МКАДа с Волоколамкой. Работа кипит, видим окончание строительства концом 2021 года", - написал Хуснуллин в своем аккаунте в Facebook.

Он отметил, что это уже 17-я реконструируемая развязка на МКАДе.

"Видим положительный эффект от новых развязок с направленными съездами, поэтому будем и дальше работать, чтобы город поехал быстрее", - подчеркнул заммэра.