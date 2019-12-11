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11.12.19 12:50
Абсолютное большинство граждан не хотят участвовать в акциях протеста
По данным социологов, большинство сограждан (66%) считают маловероятными массовые протестные акции, не допускают своего участия в них 71% респондентов.
При тестировании отношения респондентов к допустимости различных форм протестной активности более половины (53%) заявили о неприемлемости ни одной из предложенных форм участия. При этом 33% опрошенных допустили возможность подписать обращение или петицию, 14% заявили о готовности участвовать в шествии, 8% были бы готовы распространять листовки или информацию в интернете, в перекрытии дорог приняли бы участие 4% респондентов, 3% опрошенных сочли одиночный пикет наиболее приемлемой формой участие в протесте .
Инициативный всероссийский опрос был проведен 5 декабря 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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