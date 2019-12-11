Абсолютное большинство граждан не хотят участвовать в акциях протеста

11.12.19 12:50

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Протестные акции в защиту прав и свобод, против несправедливых действий властей и падения уровня жизни считают возможными 28% россиян, 24% респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".

По данным социологов, большинство сограждан (66%) считают маловероятными массовые протестные акции, не допускают своего участия в них 71% респондентов.

При тестировании отношения респондентов к допустимости различных форм протестной активности более половины (53%) заявили о неприемлемости ни одной из предложенных форм участия. При этом 33% опрошенных допустили возможность подписать обращение или петицию, 14% заявили о готовности участвовать в шествии, 8% были бы готовы распространять листовки или информацию в интернете, в перекрытии дорог приняли бы участие 4% респондентов, 3% опрошенных сочли одиночный пикет наиболее приемлемой формой участие в протесте .

Инициативный всероссийский опрос был проведен 5 декабря 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.