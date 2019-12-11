Все пострадавшие от "гаффской болезни" выписаны из тюменской больницы

11.12.19 13:08

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

11 декабря. Interfax-Russia.ru - В Тюмени из областной клинической больницы N1 выписали двух последних пациентов, которые пострадали от редкой "гаффской болезни", сообщает в среду региональный департамент здравоохранения.

По данным ведомства, эти пациенты были доставлены в тюменскую больницу из деревни Ачиры в конце октября и на протяжении нескольких недель находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии - были подключены к аппарату "искусственная почка" и искусственной вентиляции легких.

В настоящее время их состояние удовлетворительное, одна из пациенток выписана из больницы накануне, другой переведен для восстановления в областной лечебно-реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что в конце октября на вертолетах в больницу областного центра с признаками редкой "гаффской болезни" были доставлены десять жителей деревни Ачиры. У восьми из них диагноз подтвердился.

В результате проведенных исследований специалисты установили, что причиной вспышки заболевания стала рыба, выловленная из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры. В настоящее время вылов рыбы из этого водоема запрещен.

Кроме того, в регионе введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.

В середине ноября губернатор области Александр Моор подписал постановление о выделении средств из резервного фонда жителям деревень Ачиры, Иземеть, Ишменево, пострадавших от "гаффской болезни". Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат и взрослые, и дети.

Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия ("гаффская болезнь") - острое заболевание, его патогенез недостаточно хорошо изучен. Токсин попадает в организм человека и животных через пищеварительный тракт, развитие болезни происходит с преобладанием поражения мышц и нервной системы (параличи, отек мозга). В тяжелой форме заболевание вызывает необратимые разрушения мышечной ткани всех жизненно важных органов.

Ачиры - деревня, расположенная в труднодоступной части Тобольского района, добраться до нее можно только на вертолете или по зимнику.