Колобков: требование комиссии WADA о тотальном отстранении атлетов РФ политизировано

11.12.19 13:27

© РИА Новости. Николай Хижняк

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Требование Комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентство (WADA) отстранить всех российских спортсменов носит политизированный характер, заявляет министр спорта РФ Павел Колобков.

"Это, скорее, из разряда публичных выступлений, потому что есть еще позиция комиссии спортсменов многих федераций, позиция разных спортсменов. Но на самом деле надо ориентироваться на решение WADA, которое, напоминаю, в силу еще не вступило. Есть определенная процедура, если оно (решение исполкома WADA - ИФ) будет обжаловано или с ним не согласится РУСАДА, оно может только вступить в силу только после решения суда (Спортивного арбитража - ИФ). А все это из разряда эмоций", - сказал Колобков журналистам.

"Я хочу сказать, как бывший спортсмен, надо поддерживать, а не противопоставлять себя "чистым" спортсменам из других стран. Это неправильная позиция, когда я выступал, то всегда поддерживал своих коллег из других стран. Мне эта позиция непонятна, мне кажется, она достаточно политизирована", - добавил он.

Колобков также призвал руководство международной легкоатлетической федерации (World Athletics) разъяснить, какие шаги надо предпринять для восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Вы знаете, что порядка 150 спортсменов по итогам пересмотра допинг-проб были дисквалифицированы. Конечно, это вина федерации и спортсменов. Поэтому мы, конечно, поддержим Марию (Ласицкене) все сделаем для того, чтобы она участвовала в соревнованиях. Я направил письмо президенту Международной федерации легкой атлетики с просьбой разъяснить его позицию в отношении участия наших спортсменов, процедуру восстановления нашей федерации", - сказал Колобков в среду журналистам.

"Конечно, мы поддержали нашу федерацию в проведении отчетно-выборной конференции. Потому что все организации нуждаются в обновлении. Надеюсь эту работу провести с содействием World Athletics, мы ждем их разъяснений, потому что очень много вопросов в решении совета международной федерации. Надеюсь, оно будет принято в отношении всех чистых спортсменов, легкоатлетов, которых в России очень много, которые ждут восстановления, участия в соревнованиях, готовятся. Понимаю ее (Ласицкене) переживания, понимаю ее такое отношение. Со своей стороны, все для этого сделаем, чтобы она участвовала в соревнованиях и не волновалась", - добавил министр.

Колобков обратился с предложением к трехкратной чемпионке мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене принять участие в формировании новых органов управления всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Я звонил Ласицкене, она сейчас на сборах Греции. Я понимаю, что ее это очень сильно волнует, она переживает и за легкую атлетику, и за российский спорт. Я считаю, что очень важно, чтобы такие спортсмены высказывали свою позицию в отношении легкой атлетики. Я предлагаю ей принять участие в формировании всех необходимых органов федерации легкой атлетики, потому что там очень много проблем", - сказал Колобков в среду журналистам.

Ранее Ласицкене обратилась с письмом к министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету с просьбой разъяснить, что было сделано для того, чтобы Россия избежала санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных международных турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн в случае триумфа российских спортсменов не прозвучит. Запрет на гимн и флаг коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Между тем, в СМИ была распространена позиция Комиссии спортсменов WADA, которая намерена через Спортивный арбитражный суд (CAS) требовать полного запрета на участие в соревнованиях российских атлетов.