Колобков: РФ тратит 12 млрд руб. ежегодно на подготовку спортсменов

11.12.19 13:35

© РИА Новости. Алексей Филиппов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Подготовка российских спортсменов оценивается в 12 млрд рублей в год, сообщил министр спорта Павел Колобков.

"Примерно около 12 млрд рублей ежегодно уходит на подготовку наших спортсменов с учетом зарплаты их и тренеров, участия в международных соревнованиях, премирования, проведения учебно-тренировочных мероприятий, содержания наших учебно-тренировочных баз. Сумма достаточно серьезная, поэтому мы много внимание это уделяем. Это средний показатель", - сказал Колобков в среду журналистам.

Министр также отметил, что Российское антидопинговое агентство получает на свою деятельность порядка 600 млн рублей в год.

"Два года назад мы приняли решение, что деньги на антидопинговую работу РУСАДА получает целевым образом из Минфина. Минспорт же вышел из состава учредителей, а в начале 2019 года мы перестали быть учредителями (московской) антидопинговой лаборатории, отдали ее в состав МГУ как структурное подразделение. Порядка 600 млн получает РУСАДА на тестирование, пропаганду и расследования. Это большая сумма, которая соответствует финансированию таких организаций в других странах", - сказал Колобков в среду журналистам.

"Больше 100 млн рублей идет на работу российского антидопингового центра, который финансируется за счет программ министерства образования и науки", - добавил министр.

В среду в Москве состоялась коллегия Минспорта.