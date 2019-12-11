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11.12.19 13:47

Арестован третий член преступной группы с участием гендиректора "Метростроя" Александрова

© РИА Новости. Евгений Одиноков
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Олега Кузьменко, обвиняемого в хищении средств при строительстве метро, сообщила объединенная пресс-службу судов города в среду.

Накануне под стражу были отправлены генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров и гендиректор ООО "БТР" Анатолий Болотов.

Кузьменко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере); вину не признает. Срок ареста - до 6 февраля 2020 года.

Как полагает следствие, "не позднее 7 ноября 2017 Александров объединился с Кузьменко и Болотовым для совершения хищения денежных средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов". Ущерб, по версии следствия, составил не менее 178 млн рублей.

По данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, опубликованным на сайте Смольного, указанные следствием контракты связаны со строительством Фрунзенского радиуса от станции метро "Международная" до "Шушар". Как сообщалось, три станции Фрунзенского радиуса петербургского метро ("Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары") были открыты для пассажиров 3 октября.

"Метрострой" был основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", компания на 25% принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% - комитету имущественных отношений Петербурга, около 14% находятся в собственности Вадима Александрова (бывший генеральный директор компании), около 24% - его сына Николая Александрова (нынешний генеральный директор компании). Остальными акциями владеют граждане России, Германии, Украины и Эстонии.

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