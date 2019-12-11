Долго лежали: медиков на Сахалине уволили из-за просроченных лекарств
  
Для всей страны: Путин пообещал подумать о выходном 31 декабря
   
На особых условиях: первые три семьи получили ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
11.12.19 13:51

Татарстан выполнил план по регистрации самозанятых

© РИА Новости. Михаил Фомичев
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 60 тыс. предпринимателей зарегистрировались в Татарстане как самозанятые в рамках эксперимента по введению специального налогового режима, сообщает пресс-служба Минэкономики республики в среду.

"(На) сегодня самозанятыми зарегистрировались 54 тыс. 554 татарстанца, а также более 6 тыс. граждан, которые прописаны в других регионах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле вице-премьер Татарстана Шамиль Гафаров говорил, что на 2019 год федеральный центр поставил перед республикой задачу зарегистрировать 60 тыс. самозанятых.

Таким образом, Татарстан выполнил этот план.

Пилотный проект по введению специального налогового режима для профессионального дохода самозанятых граждан начался 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Налогом для самозанятых могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Налогоплательщики по желанию смогут платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым доходам.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.12.19 14:15
Более 8,4 тыс заявок получил Фонд президентских грантов
.
  11.12.19 12:33
Реконструкция развязки МКАД-Волоколамка завершится к 2022 году
.
  11.12.19 12:21
Сбербанк профинансирует строительство района на месте Тушинского аэродрома
.
  11.12.19 11:45
Памфилова: выборы в Мосгордуму были не причиной, а поводом для протестов
.
  11.12.19 11:21
Прощание с Лужковым пройдет в четверг в храме Христа Спасителя
.
  11.12.19 08:42
Более 120 тыс. человек было эвакуировано в Москве во вторник из-за сигналов о "минировании"
.
  11.12.19 08:27
Облачная погода с высокой влажностью ожидается в Москве в среду
.
  10.12.19 15:56
Мосгорсуд еще раз проверит законность ареста ценных бумаг Абызова
.
  10.12.19 15:29
Ярмарки из городов Европы пройдут в рамках "Путешествия в Рождество"
.
  10.12.19 15:10
Новая ежемесячная выплата "детям войны" установлена в Москве с 1 января 2020г


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket