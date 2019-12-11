Татарстан выполнил план по регистрации самозанятых

11.12.19 13:51

© РИА Новости. Михаил Фомичев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 60 тыс. предпринимателей зарегистрировались в Татарстане как самозанятые в рамках эксперимента по введению специального налогового режима, сообщает пресс-служба Минэкономики республики в среду.

"(На) сегодня самозанятыми зарегистрировались 54 тыс. 554 татарстанца, а также более 6 тыс. граждан, которые прописаны в других регионах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле вице-премьер Татарстана Шамиль Гафаров говорил, что на 2019 год федеральный центр поставил перед республикой задачу зарегистрировать 60 тыс. самозанятых.

Таким образом, Татарстан выполнил этот план.

Пилотный проект по введению специального налогового режима для профессионального дохода самозанятых граждан начался 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Налогом для самозанятых могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Налогоплательщики по желанию смогут платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым доходам.