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11.12.19 13:52

Ленский мост включен в федеральную программу строительства и реконструкции мостов

© РИА Новости. Марк Редькин
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительственная комиссия по транспорту включила Ленский мост в Якутии в федеральную программу строительства и реконструкции мостов в России до 2035 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"На Дальнем Востоке в проект программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту заявлено более тысячи мостов и путепроводов. В программу также вошло строительство моста через реку Лена в Якутске (2020-2025 гг.)", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе главы и правительства Якутии отметили, что 2020 год будет посвящен проектированию и прохождению госэкспертизы.

"У проекта есть поддержка федеральных министерств, Росавтодора. Определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Реальное возведение объекта начнется с 2021 года", - приводятся в сообщении слова главы республики Айсена Николаева.

Как сообщалось, в ноябре 2012 года власти Якутии и Минтранс РФ согласовали вопросы строительства автомобильного моста через Лену, рассматривали этот проект в числе основных, предполагаемых к реализации в перспективе. Однако в конце 2014 года было принято решение отложить стройку на период после 2020 года из-за возведения моста через Керченский пролив.

Автомобильный переход через Лену свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт.

Предполагается, что мост вантовой конструкции будет иметь две полосы движения. Прогнозная интенсивность движения в первые годы эксплуатации составит свыше 1,5 млн автомобилей, в том числе каждый пятый автомобиль - грузовой. По данным некоторых экспертов, стоимость строительства оценивается в 63,7 млрд рублей, в том числе 9,5 млрд рублей - расходы инвестора, 54,2 млрд рублей - капитальный грант бюджета. С НДС расходы оцениваются в 82,9 млрд рублей, расходы по уплате налога лягут на инвестора, совокупные инвестиции которого, таким образом, составят 28,6 млрд рублей.

О готовности участвовать в проекте ранее заявлял консорциум, созданный группой "ВИС" и China Railway Construction Corporation.

Реализация проекта позволит снизить затраты на "северный завоз" - более 4 млрд рублей в год. Кроме того увеличится круглогодичная транспортная доступность для всего населения республики - с 23% до 83%.

Строительство моста планируется закончить в 2025 году.

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