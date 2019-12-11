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11.12.19 13:52
Ленский мост включен в федеральную программу строительства и реконструкции мостов
"На Дальнем Востоке в проект программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту заявлено более тысячи мостов и путепроводов. В программу также вошло строительство моста через реку Лена в Якутске (2020-2025 гг.)", - говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе главы и правительства Якутии отметили, что 2020 год будет посвящен проектированию и прохождению госэкспертизы.
"У проекта есть поддержка федеральных министерств, Росавтодора. Определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Реальное возведение объекта начнется с 2021 года", - приводятся в сообщении слова главы республики Айсена Николаева.
Как сообщалось, в ноябре 2012 года власти Якутии и Минтранс РФ согласовали вопросы строительства автомобильного моста через Лену, рассматривали этот проект в числе основных, предполагаемых к реализации в перспективе. Однако в конце 2014 года было принято решение отложить стройку на период после 2020 года из-за возведения моста через Керченский пролив.
Автомобильный переход через Лену свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт.
Предполагается, что мост вантовой конструкции будет иметь две полосы движения. Прогнозная интенсивность движения в первые годы эксплуатации составит свыше 1,5 млн автомобилей, в том числе каждый пятый автомобиль - грузовой. По данным некоторых экспертов, стоимость строительства оценивается в 63,7 млрд рублей, в том числе 9,5 млрд рублей - расходы инвестора, 54,2 млрд рублей - капитальный грант бюджета. С НДС расходы оцениваются в 82,9 млрд рублей, расходы по уплате налога лягут на инвестора, совокупные инвестиции которого, таким образом, составят 28,6 млрд рублей.
О готовности участвовать в проекте ранее заявлял консорциум, созданный группой "ВИС" и China Railway Construction Corporation.
Реализация проекта позволит снизить затраты на "северный завоз" - более 4 млрд рублей в год. Кроме того увеличится круглогодичная транспортная доступность для всего населения республики - с 23% до 83%.
Строительство моста планируется закончить в 2025 году.
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