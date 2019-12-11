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Бюджет-2020 с дефицитом 3,1% расходов приняли в Краснодарском крае

© РИА Новости. Владимир Трефилов
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на заседании в среду приняли в окончательном чтении бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании.

Доходы на следующий год предусмотрены в объеме 283,7 млрд рублей, расходы - 292,8 млрд рублей. Дефицит составит 9,1 млрд рублей, или 3,1% расходов. Верхний предел госдолга региона на 1 января 2021 года установлен в размере 108,584 млрд рублей.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, бюджет, по-прежнему, остается социально ориентированным - около 70% расходов будет направлено на социальную сферу. Губернатор подчеркнул, что в следующем году в регионе будут проиндексированы зарплаты работникам бюджетной сферы на 3,8%, на 4% - все социальные выплаты и стипендии.

Согласно закону, всего в рамках 26 государственных программ на следующий год предусмотрено более 275,7 млрд рублей. Так, на развитие образования будет направлено 60 млрд рублей. В том числе, более 10 млрд рублей предусмотрено на строительство школ и детских садов. По программе развития здравоохранения в 2020 году предусмотрены расходы в объеме 62,7 млрд рублей. В текущем году принято решение о строительстве крупных медицинских центров в крае, в том числе, лечебно-диагностического корпуса в Краснодаре, второй очереди краевой клинической больницы, продолжится строительство акушерско-гинекологического корпуса в Кореновске. На капремонт учреждений здравоохранения в следующем году предусмотрено 1,7 млрд рублей, на эти средства будет отремонтировано более 40 объектов. В рамках программы социальной поддержки граждан запланированы средства в объеме 54,2 млрд рублей.

По словам Кондратьева, регион расставляет приоритеты развития экономики, делая ставку на отраслях промышленности и поддержке МСБ.

"Бюджет - это инвестиции края в поддержку той или иной отрасли экономики. В прошлом году мы создали фонд развития промышленности с капитализацией всего 500 млн рублей. По итогам текущего года этот показатель составит 1,5 млрд рублей, а в следующем году - 2 млрд рублей. Что мы получили? Сегодня темпы роста промпроизводства в регионе уже выше, чем в целом по стране. Это говорит об эффективной работе", - сказал губернатор.

Он также привел пример создания регионального фонда микрофинансирования, капитализация которого в 2020 году должна увеличиться в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом - до 3 млрд рублей. По словам главы региона, этот инструмент поддержки в настоящее время востребован представителями малого бизнеса.

Кондратьев подчеркнул, что в регионе ведется целенаправленная работа по сокращению долговой нагрузки. "В этом году мы сократили госдолг края на 45 млрд рублей, и сейчас он составляет 100 миллиардов", - сказал губернатор.

По словам спикера краевого парламента Юрия Бурлачко, параметры бюджета сбалансированы по доходам и расходам. При подготовке документа ко второму чтению, было увеличено финансирование 19 из 26 государственных программ. В феврале 2020 года параметры краевого бюджета будут скорректированы.

На 2021 год доходы краевого бюджета региона запланированы в объеме 283,2 млрд рублей, расходы - 291,1 млрд рублей, дефицит - 7,9 млрд рублей; на 2022 год - доходы 293,9 млрд рублей, расходы - 303,5 млрд рублей, дефицит - 9,6 млрд рублей.

Как сообщается в материалах Минфина Краснодарского края, доходная часть краевого бюджета на 2019 год утверждена в объеме 257,533 млрд рублей, расходная - 265,058 млрд рублей, дефицит бюджета предусмотрен в размере 7,524 млрд рублей. Верхний предел государственного долга на 1 января 2020 года установлен в размере 134,609 млрд рублей.

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