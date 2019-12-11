|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.12.19 14:00
Учащиеся начальной школы получат новогодние подарки на Ставрополье
"Все подарки весом не менее 1,5 кг содержат конфеты отечественных производителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на эти цели выделено более 66 млн рублей из краевого бюджета.
Кроме того, в преддверии празднования Нового года ставропольские школьники станут участниками новогодних праздников "Кремлевская елка " и "Губернаторская елка".
По данным управления, на праздник в Кремль отправятся более 50 ставропольских детей.
"В составе делегации дети, совершившие героические поступки, победители конкурсов, олимпиад, дети из детских домов, дети, чьи родители погибли при исполнении служебного долга", - отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, 3,7 тысяч детей примут участие в празднике "Губернаторская елка", который проводится для детей, нуждающихся в особой социальной защите, а также для талантливых детей в возрасте от трех до 12 лет.
В целом новогодними представлениями наполнены программы практически всех домов детского творчества, театров, филармоний. Праздничные мероприятия запланированы и в каждой школе Ставрополья.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket