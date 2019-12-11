Учащиеся начальной школы получат новогодние подарки на Ставрополье

11.12.19 14:00

© РИА Новости. Евгения Новоженина

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Бесплатные сладкие подарки к Новому году для 133 тысяч учеников 1-4 классов закупили в Ставропольском крае, сообщает управление по информполитике правительства края.

"Все подарки весом не менее 1,5 кг содержат конфеты отечественных производителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на эти цели выделено более 66 млн рублей из краевого бюджета.

Кроме того, в преддверии празднования Нового года ставропольские школьники станут участниками новогодних праздников "Кремлевская елка " и "Губернаторская елка".

По данным управления, на праздник в Кремль отправятся более 50 ставропольских детей.

"В составе делегации дети, совершившие героические поступки, победители конкурсов, олимпиад, дети из детских домов, дети, чьи родители погибли при исполнении служебного долга", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, 3,7 тысяч детей примут участие в празднике "Губернаторская елка", который проводится для детей, нуждающихся в особой социальной защите, а также для талантливых детей в возрасте от трех до 12 лет.

В целом новогодними представлениями наполнены программы практически всех домов детского творчества, театров, филармоний. Праздничные мероприятия запланированы и в каждой школе Ставрополья.