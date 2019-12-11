Создать видеоверсию книги Гранина помогут гости книжного салона в Петербурге

11.12.19 14:02

Фото с сайта Российского военно-исторического общества

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Кинопоказы по сценариям Даниила Гранина, презентации книг, мастер-классы и спектакли пройдут в рамках книжного салона в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

Как сообщил журналистам директор Санкт-Петербургского международного книжного салона Андрей Шамрай в среду, в этом году мероприятие пройдет на площадке центра дизайна "Артплей", в нем запланирована работа 80 экспозиций, в том числе 66 издательских.

В рамках открытия салона в субботу на площадке выступят артисты с музыкальными произведениями на литературную тему. В последующие дни можно будет посетить мастер-классы, творческие встречи, презентации новых изданий, обменяться книгами. В программе салона - спектакль о блокаде Ленинграда, чтение классических произведений литературы начинающими актерами.

Посетители салона смогут записаться в библиотеки города и тут же взять в них книги.

Глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол в свою очередь отметил, что Петербург станет финальной точкой культурологического марафона "Все грани Гранина", в рамках которого на площадке салона будет работать кинозона, где покажут кинофильмы по сценариям писателя, предоставленные Госфильмофондом России.

Также в рамках марафона будет организована выставочная экспозиция с материалами о жизни и творчестве Гранина, выставка-конкурс творчества молодых художников, графиков, фотографов, иллюстраторов на гранинские темы в разных форматах и техниках. Гостям предложат прочитать отрывки из произведений писателя на камеру и принять участие в создании видеоверсии книги писателя.