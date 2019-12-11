Долго лежали: медиков на Сахалине уволили из-за просроченных лекарств
  
Для всей страны: Путин пообещал подумать о выходном 31 декабря
   
На особых условиях: первые три семьи получили ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
11.12.19 14:10

Два десятка малонаселенных пунктов Прикамья обеспечили сотовой связью

© РИА Новости. Яков Андреев
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Провайдеры в текущем году оборудовали новые базовые станции на территории Пермского края, что позволило обеспечить сотовой связью и мобильным интернетом 20 малонаселенных территорий, сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.

Так, сотовая связь появилась в ряде малонаселенных пунктах Березовского, Большесосновского, Горнозаводского, Еловского, Лысьвенского, Октябрьского, Оханского, Суксунского, Кудымкарского, Куединского, Усольского и Частинского муниципальных районов. Доступ к сотовой связи в общей сложности получили более 7 тыс. жителей 20 малонаселенных пунктов.

К маю 2020 года запланировано подключение еще 12 поселений, где проживают свыше 5 тыс. человек.

Кроме того, в текущем году в рамках пилотного проекта телеком-операторы устанавливают станции малой мощности (с радиусом действия 1,5 км) для подключения тех местностей, где живут менее 250 человек. При успешной апробации проекта планируется его расширение на поселения остальных районов, отмечает пресс-служба.

Подключение малых населенных пунктов к сотовой связи проходит в рамках госпрограммы "Развитие информационного общества", которая рассчитана до 2021 года. За это время сотовой связью в Прикамье будет обеспечено 49 населенных пунктов, где живут свыше 20 тыс. человек. Для этих целей предусмотрено 147,5 млн рублей из краевого бюджета.

Ранее губернатор региона Максим Решетников подчеркивал, что до конца 2021 года сотовая связь и интернет появятся во всех населенных пунктах края с населением от 250 до 2 тыс. человек.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.12.19 14:15
Более 8,4 тыс заявок получил Фонд президентских грантов
.
  11.12.19 12:33
Реконструкция развязки МКАД-Волоколамка завершится к 2022 году
.
  11.12.19 12:21
Сбербанк профинансирует строительство района на месте Тушинского аэродрома
.
  11.12.19 11:45
Памфилова: выборы в Мосгордуму были не причиной, а поводом для протестов
.
  11.12.19 11:21
Прощание с Лужковым пройдет в четверг в храме Христа Спасителя
.
  11.12.19 08:42
Более 120 тыс. человек было эвакуировано в Москве во вторник из-за сигналов о "минировании"
.
  11.12.19 08:27
Облачная погода с высокой влажностью ожидается в Москве в среду
.
  10.12.19 15:56
Мосгорсуд еще раз проверит законность ареста ценных бумаг Абызова
.
  10.12.19 15:29
Ярмарки из городов Европы пройдут в рамках "Путешествия в Рождество"
.
  10.12.19 15:10
Новая ежемесячная выплата "детям войны" установлена в Москве с 1 января 2020г


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket