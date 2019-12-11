Два десятка малонаселенных пунктов Прикамья обеспечили сотовой связью

11.12.19 14:10

© РИА Новости. Яков Андреев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Провайдеры в текущем году оборудовали новые базовые станции на территории Пермского края, что позволило обеспечить сотовой связью и мобильным интернетом 20 малонаселенных территорий, сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.

Так, сотовая связь появилась в ряде малонаселенных пунктах Березовского, Большесосновского, Горнозаводского, Еловского, Лысьвенского, Октябрьского, Оханского, Суксунского, Кудымкарского, Куединского, Усольского и Частинского муниципальных районов. Доступ к сотовой связи в общей сложности получили более 7 тыс. жителей 20 малонаселенных пунктов.

К маю 2020 года запланировано подключение еще 12 поселений, где проживают свыше 5 тыс. человек.

Кроме того, в текущем году в рамках пилотного проекта телеком-операторы устанавливают станции малой мощности (с радиусом действия 1,5 км) для подключения тех местностей, где живут менее 250 человек. При успешной апробации проекта планируется его расширение на поселения остальных районов, отмечает пресс-служба.

Подключение малых населенных пунктов к сотовой связи проходит в рамках госпрограммы "Развитие информационного общества", которая рассчитана до 2021 года. За это время сотовой связью в Прикамье будет обеспечено 49 населенных пунктов, где живут свыше 20 тыс. человек. Для этих целей предусмотрено 147,5 млн рублей из краевого бюджета.

Ранее губернатор региона Максим Решетников подчеркивал, что до конца 2021 года сотовая связь и интернет появятся во всех населенных пунктах края с населением от 250 до 2 тыс. человек.