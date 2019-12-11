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11.12.19 14:15
Более 8,4 тыс заявок получил Фонд президентских грантов
"Столько инициатив направлено на независимую экспертизу по итогам состоявшегося 10 декабря заседания объединенного экспертного совета. Победители конкурса смогут получить финансирование с 1 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
Всего на текущий конкурс в период поступило 9 308 проектов от 7 946 некоммерческих организаций из всех 85 регионов страны.
Не допустили до конкурса 785 проектов, они были поданы с нарушениями положения о конкурсе. Еще 47 проектов были отозваны самими заявителями.
"Самые распространенные ошибки - подача заявки организацией, которая по положению просто не может являться участником конкурса (например, муниципальным учреждением), и подача заявки лицом, личность или полномочия которого не подтверждены", - рассказали в фонде.
88 отклоненных проектов были представлены на конкурс организациями, своевременно не возвратившими остатки полученных президентских грантов, 15 проектов - организациями, просрочившими сдачу отчетности.
Итоги конкурса будут подведены в феврале 2020 года.
Прием заявок на следующий конкурс президентских грантов начнется 26 февраля 2020 года.
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