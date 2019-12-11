Закон о миллионных штрафах за нарушения в деятельности СМИ-иноагентов одобрен Совфедом

11.12.19 14:18

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий штрафы до 5 млн рублей за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагентов.

Закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

В соответствии с поправками, с 1 февраля 2020 года вводится административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица с аналогичным статусом, либо за неисполнение иным лицом из реестра СМИ-иноагентов требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента.

За совершение этих нарушений в первый раз будет грозить административный штраф для граждан в размере 10 тысяч, для должностных лиц - 50 тысяч рублей и для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения штрафные санкции будут налагаться на граждан в размере 50 тысяч рублей, на должностных лиц - 100 тысяч рублей, на юрлиц - 1 млн рублей.

Грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента и учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иностранного агента, повлечет наложение штрафа на граждан в размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - административного штрафа в размере 200 тысяч рублей; на юридических лиц - 5 млн рублей.

Под таким грубым нарушением понимается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение предусмотренного законом РФ "О средствах массовой информации" порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента, совершенное самим иностранным СМИ или учрежденным им российским юрлицом, их должностными лицами, сотрудниками или представителями, а также неисполнение закона иным лицом, информация о котором включена в реестр СМИ-иноагентов.

Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

Протоколы об этих правонарушениях будут составлять должностные лица органа по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также в пределах своих полномочий должностные лица органов по контролю (надзору) за деятельностью некоммерческих организаций, в том числе структурных подразделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий и религиозных организаций.

Как отметил один из авторов данной законодательной инициативы сенатор Андрей Клишас, рассмотрение дел об указанных административных правонарушениях отнесено к исключительной компетенции судей.

"Введение вышеназванной административной ответственности обусловлено необходимостью обеспечения соблюдения требований к деятельности на территории РФ иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в том числе через создание российских юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента, к деятельности которых также установлены соответствующие требования, и через возможность признания физических лиц иностранными агентами, а также обеспечения выполнения всеми перечисленными лицами возложенных на них обязанностей в связи с признанием иноагентами", - цитирует Клишаса его пресс-служба.

2 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов, согласно которому иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.

Он предусматривает, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юрлицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.

Публикации соответствующих СМИ должны будут сопровождаться указанием на то, что они созданы иностранным агентом.