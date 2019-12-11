Проект развития "Моногород Янтарный" реализуют в Калининградской области

11.12.19 14:34

© РИА Новости. Алексей Дружинин

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Проект "Моногород Янтарный" планируется реализовать в Калининградской области, сообщил вице-премьер регионального правительства Гарри Гольдман в эфире радио "Комсомольская правда".

"Правительством России определен реестр моногородов, для которых устанавливаются эксклюзивные меры поддержки для их социально-экономического развития. Это и субсидии для развития бизнеса, и очень льготное кредитование. Недавно у нас прошла стратегическая сессия "Моногород Янтарный", на которой мы объясняли предпринимателям, какими мерами поддержки они могут воспользоваться, говорили о больших перспективах проекта", - сказал Гольдман.

По его словам, до марта-апреля 2020 года в правительстве соберут заявки от бизнеса, которой хотел бы там работать. Но уже сейчас идет подбор промышленных площадок, где можно создать то или иное производство, создать предприятие или структуру какой-либо направленности. Речь идет и о территории "Янтарного комбината", которая сегодня не используется.

"Мы будем приветствовать все проекты, но в первую очередь туристические, а также проекты в рамках развития "Янтарного кластера", - заключил Гольдман.

Как сообщалось, в поселке Янтарный расположен АО "Калининградский янтарный комбинат", который ведет промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении. Других предприятий в поселении нет.

В последнее время Янтарный стал активно развиваться как летний морской курорт, где есть большая пляжная зона, награжденная за высокие стандарты отдыха престижным Голубым флагом.