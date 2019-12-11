Белые медведи стали покидать чукотское село Рыркайпий

11.12.19 14:56

© РИА Новости. Михаил Успенский

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Белые медведи начали покидать окрестности села Рыркайпий на Чукотке, из 60 животных у населенного пункта осталось 26.

"Медведи начали уходить по берегу от села. Их осталось 26, ушло больше половины", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель "Медвежьего патруля" Татьяна Миненко.

По ее словам, обстановка в селе спокойная.

Как сообщалось, на прошлой неделе в окрестностях Рыркайпия на Чукотке находится до 60 исхудавших белых медведей. На время медвежьего нашествия в селе отменили все общественные мероприятия, в детский сад и школу детей развозят на автобусах. Село патрулируется полицией, пограничниками и волонтерами.

Рыркайпий - национальное чукотское село в Иультинском районе Чукотского автономного округа России с населением около 600 человек. Расположено вблизи побережья Северного Ледовитого океана, напротив острова Врангеля. Находится за Северным полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Название села переводится с чукотского языка как "лежбище моржей", это объясняется большим количеством моржей на близко расположенном лежбище у побережья Чукотского моря. Лежбище расположено недалеко от села, на утесе Кожевникова.

Одной из причин сложившейся ситуации могло стать то, что в районе Мыса Кожевникова наблюдается необычайно теплая для начала декабря погода. Лед на море не встал, и звери не могут уйти от берега и охотиться там. Питаются они тушами моржей, оставшимися на побережье с осени.

Белый медведь занесен в Международную красную книгу и Красную книгу РФ.