Сельские школы искусств в Омской области получили 50 новых фортепиано

11.12.19 14:58

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Детские школы искусств в районах Омской области получили новые инструменты в рамках национального проекта "Культура", сообщает правительство региона.

Доставка музыкальных инструментов началась на прошлой неделе, сегодня 29 районных ДШИ стали их обладателями, а некоторые уже приступили к занятиям. Пианино прибывают в учебные заведения напрямую с завода-изготовителя в специальных кофрах, благодаря чему обеспечивается их сохранность.

"Комплектующие изготовлены чешской компанией Petroff, дека инструмента - из специальной породы ели, которая резонирует лучших других пород древесины", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в пресс-релизе, до конца недели завершится поставка инструментов и в 21 городскую детскую школу искусств. Стоимость каждого такого инструмента - 370 тыс. рублей, общая стоимость партии, предназначенной для Омской области, - 18,5 млн рублей.

"Со следующего года в рамках нацпроекта "Культура" на оснащение музыкальных и художественных школ искусств в Омске и районах будут выделяться средства из федерального бюджета. С учетом областного софинансирования эта сумма в 2020 году составит 57 млн рублей", - следует из информации областного правительства.

До конца 2024 года новые инструменты и оборудование поступят во все 69 образовательных организаций региона.