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11.12.19 15:28
Матвиенко: иски в CAS в связи решением WADA по РФ подадут в ближайшее время
"Безусловно, мы не можем согласиться с этим решением. В ближайшее время спортивные адвокаты подадут иски в Спортивный арбитражный суд, и надо доказывать, отстаивать свою правоту в суде", - сказала Матвиенко журналистам в среду.
По ее мнению, это решение "неправовое, несправедливое, политически ангажированное и неолимпийское".
По мнению Матвиенко, не замешанные в допинговом скандале "чистые" спортсмены не должны нести коллективную ответственность и наказываться за то, чего не совершали. Она выразила надежду, что решение исполкома WADA о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям удастся опротестовать в суде.
"WADA - ведь это не инквизиция. Почему позволительно себя так вести?" - сказала она.
По мнению спикера Совета Федерации, международное сообщество должно обсудить, почему нарушаются принципы Олимпийской хартии, а Международный олимпийский комитет не принимает справедливое решение по "чистым" спортсменам.
"Почему собирается небольшой круг людей WADA и принимает такие решение против целого государства? Очевидно, что это кризис институтов, в том числе мирового спорта", - считает Матвиенко.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал неправильным отстранение всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
"Здесь два аспекта. Здесь нарушается презумпция невиновности, потому что вдруг все спортсмены являются виновными. И второй аспект, это Олимпийская хартия, которая предполагает что игры - это участие отдельных спортсменов, а не стран. И когда вдруг обвиняется страна, я даже не говорю о том, были нарушения или нет, возможно, они и были, но когда все спортсмены обвиняются в нарушении правил и так или иначе отстраняются от участия в соревнованиях, - это совершенно неправильно", - сказал Фадеев.
Он уточнил, что СПЧ в ближайшие дни соберет "заинтересованных коллег" и постарается выработать свою программу. "Я не думаю, что мы можем сломать эту машину против российского спорта, но то, что можем, мы сделаем", - сказал Фадеев.
9 декабря исполком WADA принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.
При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн РФ в случае триумфа отечественного спортсмена не прозвучит.
Данный запрет на гимн и флаг, как сообщалось, коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин назвал решение исполкома WADA об отстранении России от соревнований политизированным и противоречащим олимпийской хартии. Глава государства подчеркнул, что РФ имеет все основания обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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