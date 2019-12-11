Резиденция Деда Мороза в Красногорске откроется 14 декабря

11.12.19 15:46

© РИА Новости. Ульяна Соловьева

11 декабря. Interfax-Russia.ru - В городском парке Красногорска 14 декабря пройдут предпраздничные мероприятия, кульминацией вечера станет зажжение огней на новогодней елке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"Резиденция Деда Мороза распахнет свои двери в 17:00. В программе: кукольная интермедия "Сказка приходит в дом", огненное шоу, выступление детского музыкального театра и многое другое", - говорится в сообщении.

Каждые выходные в мастерской Деда Мороза будут проходить творческие мастер-классы. С 26 по 31 декабря в парке будут проходить интерактивные программы и дискотеки.