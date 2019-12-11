Краснодарский край в 2020 году увеличит господдержку АПК на 7,8%

11.12.19 16:18

© РИА Новости. Алексей Никольский

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Государственная поддержка агропромышленного комплекса в Краснодарском крае в 2020 году составит 8,3 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на пленарном заседании областного парламента в среду.

"На поддержку АПК год назад выделялось 7,7 млрд рублей, в 2020 году эта цифра достигнет 8,3 млрд рублей. Из них на развитие животноводства пойдет 1,7 млрд рублей", - сказал губернатор. Таким образом, объем господдержки вырастет на 7,8%.

По его словам, на программу садоводства будет направлено 716 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что в этом году в крае были приняты важные законопроекты, в том числе закон об органическом земледелии. По словам Кондратьева, для аграриев это возможность нарастить объемы производства экологически чистой продукции, выйти на международный рынок.

Как сообщалось, в среду депутаты кубанского парламента приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы на следующий год предусмотрены в объеме 283,7 млрд рублей, расходы - 292,8 млрд рублей. Дефицит составит 9,1 млрд рублей, или 3,1% от расходов.