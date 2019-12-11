|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.12.19 16:18
Краснодарский край в 2020 году увеличит господдержку АПК на 7,8%
"На поддержку АПК год назад выделялось 7,7 млрд рублей, в 2020 году эта цифра достигнет 8,3 млрд рублей. Из них на развитие животноводства пойдет 1,7 млрд рублей", - сказал губернатор. Таким образом, объем господдержки вырастет на 7,8%.
По его словам, на программу садоводства будет направлено 716 млн рублей.
Губернатор подчеркнул, что в этом году в крае были приняты важные законопроекты, в том числе закон об органическом земледелии. По словам Кондратьева, для аграриев это возможность нарастить объемы производства экологически чистой продукции, выйти на международный рынок.
Как сообщалось, в среду депутаты кубанского парламента приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы на следующий год предусмотрены в объеме 283,7 млрд рублей, расходы - 292,8 млрд рублей. Дефицит составит 9,1 млрд рублей, или 3,1% от расходов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket