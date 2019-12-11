Ярославская область в 2020 году запустит новую схему движения пригородных и междугородних автобусов

11.12.19 16:26

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Новая транспортная схема Ярославской области, включающая в себя 115 автобусных маршрутов, будет внедрена в начале 2020 года, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

Власти изменят маршрутную сеть как пригородных, так и междугородних автобусов.

Новая схема создана на основе результатов анализа пассажиропотока региона, его в течение 2019 года проводили сотрудники института "МосТрансПроект", ярославского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения и регионального департамента транспорта.

"Схема проработана в интересах пассажиров и предусматривает заезды во все населенные пункты, которые ранее были охвачены транспортным сообщением", - приводятся в пресс-релизе слова исполняющего обязанности директора департамента транспорта Анатолия Бойко.

Всего специалисты пересмотрели 46 маршрутов, пять невостребованных маршрутов отменят.

"Январь станет тестовым периодом, и при необходимости в дальнейшем схема будет скорректирована с учетом потребностей граждан", - говорится в сообщении.

Помимо этого, власти ужесточат требования к подвижному составу. Возраст автобусов на момент начала работы не должен превышать трех лет, а также иметь систему видеонаблюдения, пожаротушения двигателя, речевого информатора остановок.

Салоны должны быть оборудованы системами для маломобильных групп граждан. Перевозчиков также обязали использовать единую цветовую гамму окраски автобусов.