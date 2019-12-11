Правительство одобрило строительство Южного обхода Саратова с мостом через Волгу за 53 млрд рублей в 2022-2026 годах

11.12.19 16:46

© РИА Новости. Евгений Биятов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство в 2022-2026гг моста через Волгу за 53 млрд руб. и Южного обхода Саратова одобрены на прошедшей накануне правительственной комиссии по транспорту, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Рассмотрен ряд вопросов, касающихся нашей Саратовской области. Первый вопрос - включен в проект и в будущем строительство Южного обхода Саратова со строительство мостового перехода через реку Волга в 2022-2026гг с объемом финансирования 53 млрд руб. Второй вопрос - это реконструкция и капитальный ремонт обхода Саратова: 36 км от Зоринской развязки до выхода на Волгоград. И у нас, таким образом, вся кольцевая дорога будет приведена в нормативное состояние. Также этот вопрос был поддержан", - сообщил Володин в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Он также отметил, что по итогам правкомиссии приняты решения по передаче ряда региональных дорог субъекта в федеральную собственность.

"Еще одна тема - она также для нас важна - передача на федеральный уровень нескольких частей межрайонных дорог: дорога между Ртищевом - Аркадаком, Аркадаком и Балашовом, Балашовом-Самойловкой и Самойловкой - выходом на Волгоград. Всего 187 км наших внутриобластных дорог будут переданы на федеральный уровень. Теперь они будут частью дороги Волгоград - Ртищево - Тамбов", - сообщил Володин.

Он добавил, что принятые на правкомиссии решения в ближайшее время должны быть утверждены правительством.