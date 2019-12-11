Движение на мосту в Крым могут ограничить 18-25 декабря из-за техработ

11.12.19 16:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Движение планируется ограничить на мосту через Керченский пролив, который соединяет полуостров Крым с материковой частью России, с 18 по 26 декабря из-за технологических работ на объекте, сообщил Минтранс РФ в среду.

"Информация для водителей. Министерство транспорта Российской Федерации информирует участников дорожного движения о возможном ограничении движения в связи с проведением технологических работ на Крымском мосту в период с 00:00 мск 18 декабря по 23:59 мск 25 декабря 2019 года. Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда - из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь - пойдут по ж/д части моста в третьей декаде декабре 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.