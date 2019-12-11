Семьи с детьми-инвалидами освободят от уплаты транспортного налога в Чувашии

11.12.19 16:57

© РИА Новости. Алексей Куденко

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Кабинет министров Чувашии в среду рассмотрел проект регионального закона, касающегося освобождения от уплаты транспортного налога семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.

На портале органов власти республики сообщается, что изменения в законодательство вносятся по инициативе главы Чувашии Михаила Игнатьева.

По словам заместителя председателя кабинета министров республики - министра финансов Светланы Енилиной, которые приводятся в сообщении, законопроектом предусматривается полное освобождение семей, имеющих детей-инвалидов, от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

Енилина отметила, что полное освобождение от уплаты транспортного налога для семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрено только в четырех субъектах ПФО.

В свою очередь заместитель председателя Госсовета Чувашии Юрий Кислов сообщил, что в республике на данный момент насчитывается порядка 5 тысяч семей, воспитывающих детей-инвалидов.

"При этом практически каждая вторая семья имеет легковой автомобиль. Особенных детишек, конечно, нужно часто, если не ежедневно, возить на учебу, в больницу, на реабилитацию. И появилась идея - для семей, воспитывающих особенных детей, реализовать льготу по уплате транспортного налога, как одного из видов республиканских налогов", - приводятся в сообщении слова Кислова.