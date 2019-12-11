Арестован ряд российских подрядчиков, участвовавших в восстановлении Южной Осетии

11.12.19 17:03

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура РФ расследует ряд уголовных дел, связанных с хищением денег при восстановлении инфраструктуры Южной Осетии после военных действий в 2008 году, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"В отношении всех этих лиц (подрядчиков - ИФ) возбуждены уголовные дела, ряд из этих лиц арестован и находится на территории РФ, кто-то из них находится под домашним арестом", - сказал Демешин журналистам в ходе пресс-конференции.

По его словам, большинство дел расследуется на территории РФ. "Потому что было две программы, это восстановление Осетии, ну а потом проблемы инвестиционного сотрудничества, по которым мы сейчас работаем", - отметил он, добавив, что ни один человек, который похитил госсредства РФ, не должен уйти от уголовной ответственности.

В свою очередь, как сообщил генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагоев, со стороны РФ после войны шла поддержка. В республике своих строительных организаций, специалистов было недостаточно, поэтому привлекались подрядные организации из соседних территорий, не все они оказались добросовестными подрядчиками. В частности, были подрядчики, открывшие фирму, получившие средства в банке Южной Осетии для выполнения строительных работ, а затем перечислявшие их на другие счета и уезжавшие.

"Очень сложно было работать с этими фигурантами, мы восстановили картину, на 2017 у нас было возбуждено более 47 уголовных дел в отношении этих лиц, которые причинил ущерб бюджету республики в размере более 3 млрд рублей", - подчеркнул он.

Всего, по информации спикеров, было возбуждено 116 дел, 47 - направлено в Генпрокуратуру РФ для уголовного преследования, так как подозреваемые, граждане РФ, уже выехали в Россию.