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11.12.19 17:22

Проезд в поездах ФПК для ветеранов станет бесплатным

© РИА Новости. Игорь Зарембо
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат право на бессрочный бесплатный проезд в поездах АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) с 1 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В соответствии с решением оргкомитета "Победа" руководители регионов и Минтранс ведут работу с российскими перевозчиками о предоставлении бесплатного проезда участникам и инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период празднования 75-летия Победы", - сказала Голикова на заседании Российского оргкомитета "Победа".

Она отметила, что ФПК уже приняла решение о бессрочном бесплатном проезде участников и инвалидов войны и сопровождающих лиц с 1 января 2020 года. По ее словам, по состоянию на 15 ноября, оформлено 1406 проездных документов на бесплатный проезд.

"Кроме этого, ряд авиа- и судоходных компаний включились в эту акцию", - сказала Голикова.

Вице-премьер рассказала, что по состоянию на 1 ноября 2019 года на территории России проживает 60 тысяч 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны.

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