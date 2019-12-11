|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.12.19 17:22
Проезд в поездах ФПК для ветеранов станет бесплатным
"В соответствии с решением оргкомитета "Победа" руководители регионов и Минтранс ведут работу с российскими перевозчиками о предоставлении бесплатного проезда участникам и инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период празднования 75-летия Победы", - сказала Голикова на заседании Российского оргкомитета "Победа".
Она отметила, что ФПК уже приняла решение о бессрочном бесплатном проезде участников и инвалидов войны и сопровождающих лиц с 1 января 2020 года. По ее словам, по состоянию на 15 ноября, оформлено 1406 проездных документов на бесплатный проезд.
"Кроме этого, ряд авиа- и судоходных компаний включились в эту акцию", - сказала Голикова.
Вице-премьер рассказала, что по состоянию на 1 ноября 2019 года на территории России проживает 60 тысяч 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket