В России могут появиться "Города трудовой доблести"

11.12.19 17:41

© РИА Новости. Максим Блинов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что подготовлен законопроект о присвоении российским городам почетного звания "Город трудовой доблести".

В ходе заседания оргкомитета "Победа" Кириенко рассказал, что предложение подготовлено в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением Года памяти и славы.

"В целях увековечения памяти о героизме и самоотверженности тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий военно-промышленного комплекса в победу над нацизмом предлагается принять на федеральном уровне почетное звание "Город трудовой доблести", - сказал Кириенко.

Он заметил, что такое звание может быть присвоено городам РФ, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и трудового подвига в тылу.

"Исходим из того, что присвоение городам указанного звания внесет значительный вклад в сохранение исторического наследия нашего Отечества. Уважаемый Владимир Владимирович, в случае вашего одобрения, законопроект полностью готов, может быть оперативно внесен в Государственную думу", - сказал замглавы администрации Кремля.