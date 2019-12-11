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11.12.19 17:41
В России могут появиться "Города трудовой доблести"
В ходе заседания оргкомитета "Победа" Кириенко рассказал, что предложение подготовлено в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением Года памяти и славы.
"В целях увековечения памяти о героизме и самоотверженности тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий военно-промышленного комплекса в победу над нацизмом предлагается принять на федеральном уровне почетное звание "Город трудовой доблести", - сказал Кириенко.
Он заметил, что такое звание может быть присвоено городам РФ, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и трудового подвига в тылу.
"Исходим из того, что присвоение городам указанного звания внесет значительный вклад в сохранение исторического наследия нашего Отечества. Уважаемый Владимир Владимирович, в случае вашего одобрения, законопроект полностью готов, может быть оперативно внесен в Государственную думу", - сказал замглавы администрации Кремля.
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