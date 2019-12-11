В Краснодарском крае увеличат число поселков, где введут курортный сбор

11.12.19 17:47

© РИА Новости. Алексей Бабушкин

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Курортный сбор с 1 января 2020 года будет введен в Ейском городском и Должанском сельском поселениях Ейского района, а также Туапсинском городском и Тенгинском сельском поселениях Туапсинского района Краснодарского края.

Соответствующие поправки в закон "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края" внесли депутаты Законодательного собрания региона в среду.

Эксперимент на этих территориях начнет действовать с 1 января 2020 года. Ставка сбора - 10 рублей с человека. Сохраняются все льготные категории граждан, с которых сбор не взимается.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с момента начала эксперимента летом 2018 года, муниципалитеты собрали 108 млн рублей курортного сбора, что на 55% выше заявленного годового плана.

В регионе отмечена высокая собираемость и низкий процент отказов от уплаты.

Курортный сбор в Краснодарском крае взимается с 16 июля 2019 года в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Его размер в 2018 году составил 10 рублей в сутки. От уплаты, кроме 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, освобождены также постоянные жители региона. Полученные от сбора средства должны направляться только на развитие курортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. С 1 мая сбор взимают в экспериментальном режиме с туристов, останавливающихся в гостиницах, санаториях и других объектах размещения, в некоторых курортных городах Алтайского и Ставропольского краев, с 16 июля - в Краснодарском крае.