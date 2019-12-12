"Уральские авиалинии" открывают рейс Иркутск - Бангкок

12.12.19 08:03

© РИА Новости. Олег Золото

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 24 декабря запускает регулярный авиарейс из Иркутска в Бангкок (Таиланд), сообщает в четверг пресс-служба местного аэропорта.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю (по вторникам и четвергам) на А320.

Согласно сайту перевозчика, стоимость авиабилета составит от 12 тыс. рублей в одну сторону. При этом рейс будет действовать до конца марта.

В настоящее время прямые авиарейсы Иркутска - Бангкок выполняет также S7.