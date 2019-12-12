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Прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым пройдет в храме Христа Спасителя

© РИА Новости. Максим Блинов
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Отпевание и прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым пройдут в храме Христа Спасителя в четверг, церемония, как ожидается, продлится около семи часов.

Государственный деятель, руководивший Москвой более 18 лет, Лужков скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря после кардиохирургической операции.

Как сообщил представитель семьи бывшего столичного градоначальника, храм Христа Спасителя будет открыт для желающих проститься с 7:00, прощание продлится до 14:00.

Отпевание экс-мэра столицы в 11:00 совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По окончании церемонии Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, как решила семья политика.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина. Доктор химических наук, автор научных работ и изобретений.

Занимал должность мэра Москвы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Переизбирался на пост столичного градоначальника в 1996, 1999 и 2003 годах.

В 2007 году Лужков был переназначен мэром Москвы, решение принимал президент РФ Владимир Путин. В сентябре 2010 года отправлен в отставку президентом РФ Дмитрием Медведевым с формулировкой "в связи с утратой доверия". Это стало политическим прецедентом в современной истории России.

Лужков удостоен множества различный наград, премий и почетных званий. Лауреат государственных премий СССР и РФ, награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, орденами "За заслуги перед отечеством" I, III и IV степени.

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