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12.12.19 08:28
На переселение жителей Морозовского городка в Твери будет направлено около 900 млн рублей
"Из регионального бюджета выделяется финансирование, земельные участки подбирает администрация Твери. Условие переселения - чтобы новое жильё по площади было не меньше прежнего", - сказал Руденя.
По его словам, в проекте бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года на переселение граждан из домов Морозовского городка предусмотрено 865,5 млн рублей.
"Переселение планируется проводить поэтапно. Разработан план-график, определена стоимость квартир, необходимых для переселения", - сказал Руденя.
Как сообщалось, в мае текущего года с корпорацией ВЭБ.РФ достигнуто соглашение о создании на базе Морозовского городка современного делового центра.
Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами.
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