На переселение жителей Морозовского городка в Твери будет направлено около 900 млн рублей

12.12.19 08:28

© РИА Новости. Виталий Белоусов

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Вопрос о переселении жителей Морозовского городка в Твери обсуждается с потенциальными инвесторами, которые будут строить для них новое жилье, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду на пресс-конференции по итогам 2019 года.

"Из регионального бюджета выделяется финансирование, земельные участки подбирает администрация Твери. Условие переселения - чтобы новое жильё по площади было не меньше прежнего", - сказал Руденя.

По его словам, в проекте бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года на переселение граждан из домов Морозовского городка предусмотрено 865,5 млн рублей.

"Переселение планируется проводить поэтапно. Разработан план-график, определена стоимость квартир, необходимых для переселения", - сказал Руденя.

Как сообщалось, в мае текущего года с корпорацией ВЭБ.РФ достигнуто соглашение о создании на базе Морозовского городка современного делового центра.

Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами.