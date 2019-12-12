Строительство Западного моста в Твери планируется начать в 2020 году

12.12.19 08:36

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Практическую реализацию проекта по строительству Западного моста в Твери планируется начать в следующем году, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на пресс-конференции по итогам 2019 года.

По его словам, сложность и масштабность проекта потребовала длительного времени на подготовку проектной документации. В настоящее время она уже прошла государственную экспертизу.

"Работа движется. Первая часть проекта - это сам мост через Волгу в районе Комсомольской площади. Вторая часть - реконструкция путепровода с железнодорожными путями над проспектом Калинина, третий блок - полная реконструкция и расширение "Горбатого" моста на Петербургском шоссе", - сообщил Руденя.

По его словам, с моста также будет сделана развязка для заезда в медицинский кластер Твери (областная клиническая больница, детская областная больница, перинатальный центр).

В пресс-службе правительства Тверской области "Интерфаксу" уточнили, что строительство моста, который соединит Пролетарский и Заволжский районы, предусмотрено генеральным планом Твери.

"Сооружение будет иметь шесть полос для движения автотранспорта. На первом этапе - в 2020-2021 годах - планируется строительство самого моста через Волгу с подходами, а также части транспортных развязок на Комсомольской площади и Петербургском шоссе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на втором этапе - в 2022-2023 годах - для повышения пропускной способности новой трассы намечена реконструкция путепровода на Петербургском шоссе и завершение строительства транспортной развязки в Заволжье.

"Третий этап - на 2023-2024 годы - предусматривает реконструкцию железнодорожного путепровода через проспект Калинина, а также строительство на Комсомольской площади современной дорожной развязки с круговым движением. Общая стоимость проекта составляет порядка 12 млрд рублей", - добавил собеседник агентства.