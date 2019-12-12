Более 280 тыс. человек было эвакуировано в Москве за две недели из-за волны "минирований"

12.12.19 08:43

© РИА Новости. Александр Гальперин

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Анонимные сообщения с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах были отправлены с 28 ноября в адрес свыше 2,6 тыс. объектов Москвы, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Для проверки сигналов, поступавших по электронной почте, за две недели в городе пришлось эвакуировать более 280 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

По его информации, пик угроз пока приходится на 10 декабря, когда в Москве было эвакуировано свыше 120 тыс. человек с территории порядка 400 объектов.

Ни в одном случае сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

"Вчера в Москве в четвертый раз за декабрь "минировали" храм Христа Спасителя, угрозы также получили Московский метрополитен, Центральный телеграф, свыше 20 районных судов, порядка 25 торговых центров", - уточнил собеседник агентства.