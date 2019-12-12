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12.12.19 08:43
Более 280 тыс. человек было эвакуировано в Москве за две недели из-за волны "минирований"
"Для проверки сигналов, поступавших по электронной почте, за две недели в городе пришлось эвакуировать более 280 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
По его информации, пик угроз пока приходится на 10 декабря, когда в Москве было эвакуировано свыше 120 тыс. человек с территории порядка 400 объектов.
Ни в одном случае сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились.
"Вчера в Москве в четвертый раз за декабрь "минировали" храм Христа Спасителя, угрозы также получили Московский метрополитен, Центральный телеграф, свыше 20 районных судов, порядка 25 торговых центров", - уточнил собеседник агентства.
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