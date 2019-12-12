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12.12.19 08:47

Собственник кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" должен выплатить родственникам погибших при пожаре более 100 млн рублей

© РИА Новости. МЧС РФ
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Рудничный районный суд города Кемерово обязал АО "Кемеровский кондитерский комбинат" ("ККК", собственник сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня") выплатить 30 родственникам погибших при пожаре в торговом комплексе компенсации сверх возмещения вреда, сообщает пресс-служба общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня" в четверг.

Решение суда основано на Градостроительном кодексе, согласно которому собственник, допустивший нарушения требований безопасности, обязан выплатить компенсацию до 3 млн рублей родственникам погибшего человека.

"Несмотря на прямое указание закона, без суда АО "ККК" выплачивать данную компенсацию не захотел. Рудничный районный суд города Кемерово обязал выплатить 118 млн рублей родственникам погибших. На рассмотрении находится еще несколько дел. Эти иски напрямую не связаны с уголовным делом", - говорится в релизе.

Представитель общественного центра сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь", что следующее заседание пройдет 30 декабря, в следующем году будут рассматриваться иски о возмещении морального вреда.

Ожидается, что выплаты могут быть произведены через месяц, в случае если ответчик не будет оспаривать решение суда.

Как сообщалось, ранее родственникам погибших и пострадавшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" было выплачено порядка 500 млн рублей, в том числе из федерального и областного бюджетов, а также средств собственника здания.

В ноябре 2018 года премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился выплатить пострадавшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово единовременное пособие в размере от 200 до 400 тыс. рублей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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