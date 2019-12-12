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12.12.19 08:53
Нацпроекты к ноябрю исполнены лишь на 67%
"На 1 ноября исполнение составило 67% всех национальных проектов. Некоторые национальные проекты были исполнены менее чем на 20% на 1 ноября", - сказал Кудрин.
Низкое исполнение нацпроектов Кудрин связал, в том числе, с тем, что некоторые инвестиционные объекты требовали дополнительного изменения документации, а также ряда длительных процедур, связанных с тендерами. "Мы надеемся, что в следующем году будет более ритмичное исполнение", - сказал глава Счетной палаты.
Он добавил, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит до одного триллиона рублей. "В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение до триллиона... Такого, конечно, никогда не было, в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей", - сказал Кудрин.
"Что-то многовато", - заметил на это Путин. В связи с этим Кудрин высказал мнение, что такие объемы неисполнения говорят, в частности, о том, что некоторые процедуры следует разбюрокрачивать.
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