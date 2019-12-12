Инфляция в Кабардино-Балкарии с начала года превысила 3%

12.12.19 09:11

© РИА Новости. Антон Денисов

12 декабря. Interfax-Russia.ru – Потребительские цены в Кабардино-Балкарии в ноябре выросли на 0,4%, с начала 2019 года - на 3,3%, сообщается на сайте территориального органа госстатистики.

В том числе цены на продовольственные товары в прошлом месяце увеличились на 0,4%, на непродовольственные - на 0,5%, на услуги - на 0,3%.

Так, среди продовольственных товаров за месяц более всего подорожала крупа гречневая-ядрица - на 12,3%, рыба мороженая неразделанная - на 3,5%, йогурт и соки фруктовые - на 3,1%, яйца куриные и печенье - на 2,7%. Продукция предприятий общественного питания подорожала на 2%.

Вместе с тем, снижение цен отмечено на сахар-песок - на 6,8%, макароны - на 3,5%, мясо птицы - на 2,7%, сельдь - на 2,6%.

Лимоны подешевели на 5,9%, апельсины - на 4%, картофель - на 3,8%, лук репчатый - на 3,6%, яблоки - на 2,4%, бананы - на 2,3%.

В то же время выросли цены на свежие помидоры - на 34,1% и огурцы - на 28,8%, чеснок - на 8%, виноград - на 4,7%, груши - на 3,2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по КБР в конце ноября составила 3 тыс. 707 рублей и снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, с начала года возросла на 1,2%.

В ноябре в группе медикаментов подешевели гепарин натрия - на 4,5% и эналаприл - на 1,2%, подорожали лоратадин - на 4,9%, настойка пустырника и амброксол - на 3,6%.

Среди остальных непродовольственных товаров выросли цены на газовое моторное топливо - на 9%, электроутюг с терморегулятором, пароувлажнитель - на 4,1%, телефонный аппарат сотовой связи в комплекте - на 2,7%. Подешевели миксер, блендер - на 3,8%, телефонный аппарат стационарный - на 3,4%, холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л - на 1,8%.

В ноябре подорожали поездки на отдых в Таиланд - в 2,1 раза, услуги бань и душевых - на 6,3%, физической культуры и спорта - на 5,7%, фотоателье - на 5,2%, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств - на 2,5%, медицинские - на 2,2%, абонентская плата за интернет - на 1,4%.

Подешевел авиаперелет экономическим классом - на 11%, проезд в поездах дальнего следования - на 6,8%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 3,2%, плата за пользование потребительским кредитом - на 2,1%.

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