Порядка 40 млрд рублей не хватает для строительства инфраструктуры СПГ-терминала "Утренний" в Сабетте в 2020-21годах

12.12.19 10:09

© РИА Новости. Владимир Астапкович

12 декабря. Interfax-Russia.ru - "Росатом" отмечает нехватку порядка 40 млрд рублей бюджетного финансирования в 2020-2021гг. на строительство инфраструктуры СПГ-терминала "Утренний" "НОВАТЭКа" в морском порту Сабетта .

"Но не хватает 40-41 млрд руб. в 2020-2021 годах, детали сейчас как раз будут рассматриваться. В этом смысле крайне важно, чтобы эти деньги были предусмотрены в бюджете на 2021 год максимум, не позже. Было желание, чтобы появились деньги уже на 2020 год, но проектно-сметная документация появилась только в октябре 2019 года, также подготовка других нормативных актов немного отстала", - заявил замглавы "Росатома" Вячеслав Рукша в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы дополнительно хотим, чтобы был использован метод единственного исполнителя, это позволит определиться с подрядчиком уже в первом квартале 2020 года. При строительстве ледозащитных сооружений требуется около 150 тыс. тонн металлоконструкций. Их надо заранее заказать, изготовить. Поэтому не совсем верно говорить в нашей части, что совсем нет денег на строительство объектов терминала "Утренний". Скорее всего, это может касаться тех перевалочных комплексов для СПГ в Мурманске и Петропавловске-Камчатском, за которые мы не отвечаем", - добавил он.

По словам Рукши, нехватка средств не повлияет на сроки реализации проекта. "Мы этот проект реализуем в срок. В любом случае, как мы и договаривались на совместном совещании с "НОВАТЭКом", мы приступим к дноуглубительным работам в 2020-2021 годах, включая систему безопасности мореплавания, их стоимость около 18 млрд руб. Это крайне важно, потому что по проекту первое основание гравитационного типа должно быть размещено в 2022 году", - сказал он.

"Так же как в этом году было крайне важно сделать работы по дноуглублению строительного причала и подходного канала до отметки минус 12 м. Это нужно, чтобы наши ледоколы класса "Таймыр" могли работать в режиме круглогодичной навигации по доставке грузов. Потому что в 2020-2022 годах практически по 1 млн тонн грузов надо будет каждый год туда доставлять. Это большая работа", - отметил Рукша.

"С каналом оказалось чуть тяжелее, чем хотелось. В декабре будут понятны самые основные технологические задачи, которые надо будет решить при реконструкции канала. Как пример, то ли его просто расширить, то ли северную часть немного повернуть. К сожалению, там сморози имеются в Обской губе в северной части канала. Я надеюсь, проектно-сметную документацию за следующий год сделают и в 2021-2022 годах можно начинать работы", - пояснил замглавы "Росатома" план работ по расширению действующего подходного канала в Обской губе.

"Но здесь у нас временной лаг приличный. Сегодня канал фактически обеспечивает одностороннее движение. Интенсивность, которая потребует двухстороннего движения,- это примерно 2024-2025 годы, когда полностью должен войти в работу проект "Арктик СПГ-2", и будет идти почти 40 млн тонн только СПГ через этот морской канал", - уточнил он.

Рукша отметил, что на загрузку Севморпути влияет также реализация проекта Северного широтного хода. "Та часть проекта, которая формализована сейчас в федеральном проекте "Севморпуть", без решения строить ответвление к северу от Бованенково до порта Сабетта (СШХ-2), не будет добавлять на СМП дополнительных грузов. Какой смысл его в федеральном проекте "Севморпуть" держать, если все грузы по СШХ смогут идти только на Балтику, в Усть-Лугу и т. д. Здесь главный вопрос - это бесспорное подтверждение грузовой базы со стороны "Газпрома" (MOEX: GAZP). Тогда СШХ и СШХ-2 открывают новые экономические перспективы. Основной грузовой базой там должен быть стабильный газовый конденсат, 8-9 млн тонн в год", - сказал он.