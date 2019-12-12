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12.12.19 10:16
Мест, где чаще всего происходили дтп, в Перми стало в 2 раза меньше
"В текущем году в краевой столице отремонтировали один миллион квадратных метров дорог. Благодаря этому снизилось количество мест концентрации ДТП в сравнении с 2018 годом более чем в два раза", - говорится в сообщении.
По данным мэрии Перми, в 2017 году в городе было зафиксировано 62 очага аварийности, в 2018 году снизилось до 43, а за 9 месяцев 2019 года - не превысило 20.
Пресс-служба администрации губернатора отмечает, что различные дорожные ремонты в текущем году прошли на 70 объектах в Перми, в том числе на 30 из них - в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Долгосрочная цель региональных властей - увеличить долю дорог в нормативном состоянии с нынешних 58% до 85% к 2024 году, отмечает пресс-служба.
Ранее губернатор края Максим Решетников отмечал значимость приведения в порядок и качественного содержания дорожной инфраструктуры. По его мнению, от состояния дорог напрямую зависит безопасность жителей и уровень жизни в регионе, а нацпроект позволяет этого достигать более высокими темпами.
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