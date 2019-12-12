Псковские археологи выявили разрушение двух курганных групп VI-X веков

12.12.19 10:20

© РИА Новости. Максим Блинов

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Археологи выявили разрушение двух курганных групп VI-X веков на территории Стругокрасненского и Опочецкого районов Псковской области, сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО Археологического центра региона Александр Михайлов журналистам.

По его словам, археологи постоянно сталкиваются с разрушением археологических объектов в результате заготовительной деятельности.

"Псковская область богата лесами, их активно сдают в аренду, вырубаются гектары леса, а потом арендаторы участков, по условиям договора, должны провести лесовосстановительные работы. В Лесном кодексе нет ни слова про объекты культурного наследия, в том числе про археологию. Это приводит к тому, что каждый год мы фиксируем разрушение памятников археологии - как правило, курганных групп, которые водятся в сухих лесах, которые как раз и любят выпиливать лесозаготовители", - сказал археолог.

Он добавил, что в этом году зафиксировано разрушение двух курганных групп, которые представляют собой захоронения славян, датируемые VI-X веками, - около деревни Бровск Стругокрасненского района и в районе деревни Марково в Опочецком районе.

Михайлов посетовал, что "когда начинается лесовосстановление, через курганные насыпи проходят трактора и разрушают их вплоть до полной нивелировки". "Ежегодно по этим причинам мы не досчитываемся нескольких могильников. А о том, сколько случаев остаются неизвестными, можно только догадываться", - рассказал он.

По фактам уничтожения курганных насыпей ведется проверка.