Число аварий с участием нетрезвых водителей в Коми в 2019 году снизилось почти вдвое

12.12.19 10:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

Сыктывкар. 12 декабря. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - В Коми за десять месяцев 2019 года произошло 73 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, что на 57 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба главы региона.

Ситуацию на дорогах в Коми обсудили на заседании антинаркотической комиссии, которое состоялось в среду под председательством руководителя республики Сергея Гапликова. Как следует из доклада регионального министерства здравоохранения, за десять месяцев этого года количество ДТП с пьяными водителями сократилось на 44%.

"Эта тема напрямую затрагивает безопасность наших граждан. К сожалению, в Коми есть факты предъявления поддельных заключений врача психиатра-нарколога при медицинском освидетельствовании водителей. Такие случаи единичные, но они есть. А это значит, что нам необходимо принять дополнительные меры для предупреждения возникновения подобных нарушений, повысить эффективность деятельности наркологической службы республики и провести работу по совершенствованию медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в целом", - цитирует пресс-служба Гапликова.