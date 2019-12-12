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12.12.19 10:28
Около 20% россиян выйдут на работу 1 января
При этом для 12% сограждан первый день будущего года является официальным рабочим днем, а 7% респондентов выйдут на работу после новогодней ночи по собственному желанию.
Согласно результатам исследования, поступившим в четверг в "Интерфакс", больше половины тех, кому предстоит работать в первый день следующего года, будут трудиться полный рабочий день, и 20% респондентов данной категории собираются поработать половину дня.
Исследование показало, что 1 января чаще всего работают в штатном режиме охранники (34% опрошенных), операторы на телефоне (22% респондентов) и официанты (21% участников опроса).
По данным исследовательского центра, четверть работающих сограждан (26%) на данный момент не знают, каким будет их рабочий график.
Опрос показал, что больше половины россиян (55%) однозначно не будут работать в первый день следующего года.
Опрос был проведен 2-6 декабря 2019 года среди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет по всей России.
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