Около 20% россиян выйдут на работу 1 января

12.12.19 10:28

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Почти каждый пятый россиянин (19%) будет работать 1 января 2020 года, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала "Avito Работа".

При этом для 12% сограждан первый день будущего года является официальным рабочим днем, а 7% респондентов выйдут на работу после новогодней ночи по собственному желанию.

Согласно результатам исследования, поступившим в четверг в "Интерфакс", больше половины тех, кому предстоит работать в первый день следующего года, будут трудиться полный рабочий день, и 20% респондентов данной категории собираются поработать половину дня.

Исследование показало, что 1 января чаще всего работают в штатном режиме охранники (34% опрошенных), операторы на телефоне (22% респондентов) и официанты (21% участников опроса).

По данным исследовательского центра, четверть работающих сограждан (26%) на данный момент не знают, каким будет их рабочий график.

Опрос показал, что больше половины россиян (55%) однозначно не будут работать в первый день следующего года.

Опрос был проведен 2-6 декабря 2019 года среди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет по всей России.